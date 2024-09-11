«Тайный сын» Карла III представил новое «доказательство» родства с королем

«Тайный сын» Карла III заявил, что его дочь похожа на дочь принца Уильяма

Австралиец британского происхождения, считающий себя тайным сыном короля Карла III и его супруги Камиллы, заявил, что его дочь очень похожа на принцессу Шарлотту Уэльскую — дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Star.

Саймон Чарльз Дорани-Дэй родился в 1966 году и жил в Портсмуте. Он никогда не встречал мать и отца и рос в приемной семье, имевшей, по его словам, связи в королевской семье. Бабушка, работавшая при дворе, уверяла, что в действительности его тайные родители — будущие король Карл III и королева Камилла.

Теперь австралиец заявил, что внешнее сходство его дочери Мериам и принцессы Шарлотты — новое доказательство его родства с монархом. «Критически взглянув на ситуацию, нельзя не заметить, насколько Мериам похожа на Шарлотту, не так ли? Можно даже сказать, что это довольно показательно», — написал Дорани-Дэй на своей странице в социальной сети.

Перед этим он в очередной раз заявил, что настоящим отцом принца Уильяма является принц Эдвард — младший сын Елизаветы II и принца Филиппа. Австралиец убежден, что у него был роман с принцессой Дианой — матерью принцев Уильяма и Гарри.

В сентябре 2022 года Дорани-Дэй заявил, что почувствовал себя оскорбленным, когда монарх пожаловал Уильяму титул принца Уэльского. По словам австралийца, получение сыном короля нового титула было для него «как удар по физиономии».