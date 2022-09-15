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«Тайного сына» Карла III оскорбило получение принцем Уильямом нового титула

Считающий себя тайным сыном Карла III австралиец оскорбился новым титулом принца Уильяма

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Австралиец британского происхождения, считающий себя тайным сыном короля Карла III и его супруги Камиллы, заявил, что почувствовал себя оскорбленным, когда монарх пожаловал Уильяму титул принца Уэльского. Об этом сообщает Daily Mail.

56-летний Саймон Чарльз Дорани-Дэй из штата Квинсленд утверждает, что для него получение сыном короля нового титула было «как удар по физиономии». Мужчина также обвинил Карла III в том, что тот отказывается сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить отцовство. «Он дает Уильяму такой титул, а мой ответ где? Где тест ДНК? Если ты не мой отец, тогда докажи это», — оскорбился Дорани-Дэй.

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По утверждению австралийца, он был усыновлен семьей, имевшей отношение к королевскому двору, и в детстве жил в Портсмуте. Он неоднократно говорил журналистам, что его бабушка, работавшая при дворе, уверяла, что принц Чарльз и Камилла — его «тайные биологические родители».

Дорани-Дэй утверждает, что очень похож на короля Карла III и его супругу, и пытается добиться от монарха проведения ДНК-теста, однако пока не получил никакого ответа. Мужчина также говорил, что готов предоставить доказательства своих утверждений, но все еще не сделал этого. Теперь «тайный сын» Карла III заявил, что готов подать на своих «родителей» в суд.

Ранее сообщалось, что в автомобиле жительницы США поселился голый «сын папы римского». Мужчина пробирался в машину по ночам и спал там.

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Никита Савин
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