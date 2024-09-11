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10:37, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Третьяк высказался о смерти Маслякова

Третьяк: Масляков был талантлив от Бога, КВН без него 60 лет бы не продержался
Владислав Третьяк

Владислав Третьяк. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о смерти руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова. Об этом с места прощания с телеведущим сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Он был выдающимся талантливым человеком, который радовал всю страну своими прекрасными выступлениями. Конечно, КВН — это потрясающая программа, которую все любили. Без него она 60 лет, наверное, не продержалась бы. Он талантливый человек от Бога. Мы всегда его будем помнить», — сказал Третьяк.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что возможной причиной мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994-м он получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002-м — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России. Также руководитель КВН является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Алена Шевченко
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