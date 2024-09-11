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09:46, 11 сентября 2024Путешествия

У самолета с пассажирами на борту оторвался хвост при столкновении с другим лайнером

Daily Mail: у самолета Delta оторвался хвост при столкновении с другим лайнером

У самолета авиакомпании Delta с пассажирами на борту оторвался хвост при столкновении с другим лайнером в аэропорту Атланты, США. Видео последствий инцидента публикует Daily Mail.

По информации таблоида, крупный самолет, направлявшийся в Токио, врезался в хвостовую часть воздушного судна меньших размеров, следовавшего в Луизиану 10 сентября. Пострадавших в результате случившегося нет. Пассажиров высадили и отправили в города назначения другими рейсами.

На записи видно, что самолет Delta стоит на взлетно-посадочной полосе — его хвост почти оторвался и накренился в левую сторону. О повреждениях второго лайнера не сообщается.

Ранее сообщалось, что пассажирку самолета парализовало ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines.

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      Марк Успенский
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