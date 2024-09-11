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21:48, 11 сентября 2024Бывший СССР

Украинский волонтер назвал глупым сохранившего ему жизнь российского бойца

Mash: украинский волонтер назвал сохранившего ему жизнь российского бойца глупым

Кадр: Telegram-канал Mash

Украинский волонтер Даниил Захарченко назвал бойца Вооруженных сил (ВС) России одновременно адекватным и глупым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, во время эвакуации мирного населения из Украинска он столкнулся с российским солдатом. «Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, каски и с одним автоматом», — поведал он.

Примечательно, что ранее Захарченко на видео поглумился над погибшим бойцом ВС РФ и «передал привет его девчатам».

Ранее вывезенные из Курской области дети рассказали волонтерам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляли им в спину. «Практически все дети — их было порядка 20, с кем мы воочию сами общались, — говорили о том, что они покидали свои дома, убегали под обстрелы, им в спину стреляли. Родители, бабушки, которые были вынуждены спасать детей, закрывали им глаза», — рассказала директор АНО «Центр правовой поддержки "Мама в праве"», волонтер Виктория Рашина, отметив, что родители во время эвакуации пытались отвлекать детей, также показывая им мультфильмы на мобильных телефонах.

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      Марина Совина
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