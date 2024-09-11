Украинского военного приговорили к 24 годам за расстрел мирного жителя

В ДНР суд приговорил украинского военного к 24 годам за расстрел мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 24 годам колонии строгого режима 31-летнего командира взвода роты снайперов отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины за расстрел мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, 14 марта 2022 года осужденный был на боевой позиции «Садик» в Мариуполе, где и расстрелял из винтовки мирного жителя, шедшего по улице.

Украинского военного признали виновным по статьям 105 и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам колонии строгого режима украинского военного за обстрел гражданской инфраструктуры региона и ранение мирного жителя.