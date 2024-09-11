Установлены личности пропавших без вести в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

Reuters установил личности пропавших без вести в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

Агентство Reuters установило личности 23 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», пропавших без вести в Мали после засады возле города Тинзауатен на границе с Алжиром.

Еще двое «вагнеровцев» находятся в плену у местных боевиков-туарегов. Выяснилось, что большая часть из них являются ветеранами боевых действий, ранее они участвовали в военных кампаниях в Ливии, Сирии и на Украине. В частности, 31-летний Вадим Евсюков записался в отряд «Вагнера», отбывая наказание в тюрьме по наркотической статье, и отправился на Украину. Отработав контракт, он вернулся домой, а в апреле этого года тайно отправился в Африку.

25-летний Владимир Акимов прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках. 47-летний Алексей Кузекмаев до подписания контракта с ЧВК не имел военного опыта. 48-летний Александр Лазарев является ветераном обеих чеченских войн.

В конце июля около Тинзауатена в области Кидаль состоялся бой между туарегами из движения «Координация движений Азавада» и регулярными войсками Мали при поддержке ЧВК «Вагнер». Сепаратисты воспользовались песчаной бурей и устроили засаду на военных. Жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК. По неподтвержденной информации, выжить не удалось более чем пятидесяти бойцам.