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22:21, 11 сентября 2024Мир

Установлены личности пропавших без вести в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

Reuters установил личности пропавших без вести в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Агентство Reuters установило личности 23 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», пропавших без вести в Мали после засады возле города Тинзауатен на границе с Алжиром.

Еще двое «вагнеровцев» находятся в плену у местных боевиков-туарегов. Выяснилось, что большая часть из них являются ветеранами боевых действий, ранее они участвовали в военных кампаниях в Ливии, Сирии и на Украине. В частности, 31-летний Вадим Евсюков записался в отряд «Вагнера», отбывая наказание в тюрьме по наркотической статье, и отправился на Украину. Отработав контракт, он вернулся домой, а в апреле этого года тайно отправился в Африку.

25-летний Владимир Акимов прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках. 47-летний Алексей Кузекмаев до подписания контракта с ЧВК не имел военного опыта. 48-летний Александр Лазарев является ветераном обеих чеченских войн.

В конце июля около Тинзауатена в области Кидаль состоялся бой между туарегами из движения «Координация движений Азавада» и регулярными войсками Мали при поддержке ЧВК «Вагнер». Сепаратисты воспользовались песчаной бурей и устроили засаду на военных. Жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК. По неподтвержденной информации, выжить не удалось более чем пятидесяти бойцам.

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      Марина Совина
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