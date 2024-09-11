В Эстонии захотели сокрушить предполагаемого противника

Министр обороны Эстонии Певкур: страна получит необходимый военный потенциал

Эстония получит необходимый военный потенциал для сокрушения предполагаемого противника. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире ERR.

Певкур прокомментировал план закупки боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро. По его подсчетам, за период с 2022 по 2028 год страна приобретет боеприпасы общей стоимостью три миллиарда евро.

«Я убежден, что те потенциал и эффекты, которые необходимы силам обороны для сокрушения противника, (...) силы обороны получат», — заявил глава эстонского Минобороны. При этом он добавил, что ведомство не располагает средствами для закупок в полном объеме.

Ранее Певкур допустил применение ВСУ поставленного Эстонией оружия в Курской области. Он подчеркнул, что Таллин выступает против ограничений на применение поставленного вооружения.