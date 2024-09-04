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13:39, 4 сентября 2024Бывший СССР

В Таллине допустили применение ВСУ поставленного Эстонией оружия в Курской области

Глава МО Эстонии Певкур: ВСУ могут применять эстонское оружие в Курской области
Ханно Певкур

Ханно Певкур. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применять поставленное Таллином оружие в ходе нападения на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы знаем, что техника, оружие и боеприпасы, которые отправляли на Украину, активно используются, но я не имею информации о точном местонахождении наших гаубиц», — ответил министр обороны на вопрос об использовании в российском регионе оружия, поставленного Эстонией.

Кроме того, Певкур подчеркнул, что Таллин выступает против ограничений на применение поставленного вооружения, которые выдвигаются Киеву. По его словам, эстонская сторона не ставит условий Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. Как он утверждает, Украина «удержит» их, так как они являются частью «плана победы» по окончанию конфликта.

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      Кристина Есикова
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