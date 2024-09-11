В Германии заявили об угрозе правительства Шольца стране

Лидер ССВ Вагенкнехт: правительство Шольца представляет угрозу для Германии

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца представляет угрозу для безопасности и процветания страны. Об этом заявила лидер недавно образованной немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

Политик раскритиковала решение Шольца о размещении на территории ФРГ ракет США. Она призвала канцлера отменить решение и приложить искренние усилия для дипломатического завершения конфликта на Украине.

Вагенкнехт обратила внимание, что аффилированный с партией Шольца (СДПГ) Фонд Фридриха Эберта (признан в России нежелательной организацией) видит в планах размещения ракет США риск дальнейшей ядерной эскалации.

«Либо канцлер СДПГ не читает бумаги своего фонда, либо он сознательно соглашается подвергнуть нашу страну риску», — подчеркнула она.

10 июля стало известно, что США намерены начать в 2026 году развертывание дальнобойного оружия в Германии. Эти американские вооружения имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на сегодняшний день. По словам властей, данная мера обусловлена угрозой, якобы исходящей от России.