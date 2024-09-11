На западе Украины рассказали о работе языковых инспекторов

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: языковым инспектором сможет стать кто угодно

Языковые инспекторы в Ивано-Франковске будут набираться из обычных граждан и возьмутся за популяризацию украинского языка в рамках борьбы с двуязычием в регионе. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает «Страна.ua».

По его словам, инспекторы не будут выписывать штрафы, но смогут делать замечания гражданам на улице и в общественном транспорте. Если же они столкнутся с агрессией в ответ на свои замечания, то будут иметь право вызвать полицию. Также они будут следить за соблюдением законов, согласно которым обслуживание клиентов в магазинах должно проходить исключительно на украинском языке. Сообщать о фактах нарушения инспекторы смогут на горячую линию.

Он выразил надежду, что желающих стать «языковыми инспекторами» наберется не менее сотни. По плану, это должны быть гражданские лица, которые на добровольных началах будут следить за частотой использования украинского языка в городе.

Ранее в Ивано-Франковске стартовала программа по борьбе с двуязычием. Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь заявил, что нужно утвердить языковую программу и начать бороться с «засильем двуязычия» в городе и области.