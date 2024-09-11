В Ивано-Франковске началась борьба с двуязычием

В Ивано-Франковске стартовала программа по борьбе с двуязычием

В Ивано-Франковске стартовала программа по борьбе с двуязычием. Об этом заявил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь в эфире канала «Киев24».

Креминь заявил, что нужно утвердить языковую программу и начать бороться с «засильем двуязычия» в городе и области.

Ранее мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске введут языковые патрули. Он также выразил сожаление в связи с тем, что русского языка в регионе стало больше.

До этого на Украине ввели видеофиксацию заседаний местных советов в рамках выполнения закона «Об обеспечении прозрачности местного самоуправления» для борьбы с русским языком. Помимо этого, после окончания военного положения органы местного самоуправления будут должны транслировать свои заседания онлайн.