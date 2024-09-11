В ЛНР сообщили о продвижении российских военных к Северску

Марочко: ВС России за несколько суток продвинулись на 300 метров к Северску

Вооруженные силы (ВС) России успешно наступают под Северском. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, за несколько суток российские военные продвинулись на 300 метров от села Золотаревка к Северску.

«Таким образом, было сокращено межпозиционное пространство между противником и нашими передовыми позициями», — рассказал Марочко. Подполковник ЛНР в отставке уточнил, что это позволит армии России увеличить спектр применяемого вооружения и усилить давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

