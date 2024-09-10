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11:27, 10 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о продвижении российских военных в районе Нью-Йорка

Пушилин: российские военные продвинулись на километр в районе Нью-Йорка

Фото: Ammar Awad / Reuters

Российские военные продвинулись в районе села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Наши подразделения сейчас уже за Нью-Йорк продвинулись не менее как на километр. На самом деле больше, но точные цифры давать не совсем корректно с моей стороны», — отметил Пушилин.

Глава ДНР также рассказал о ситуации в Красногоровке. По его словам, в населенном пункте почти не осталось целых домов. Он добавил, что в городе предстоит много восстановительных работ.

Ранее стало известно о продвижении российских военных в Харьковской области. Как сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, армия России успешно наступает на левом берегу реки Оскол.

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      Екатерина Грищенко
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