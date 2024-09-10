Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 10 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о ситуации в Красногоровке

Глава ДНР Пушилин заявил, что в Красногоровке почти не осталось целых домов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР) почти не осталось целых домов. О ситуации в населенном пункте рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Целых домов практически не осталось. По крайней мере, то, что я имел возможность проехать, и картинки увидеть из пунктов наблюдения», — заявил он.

Глава ДНР добавил, что из-за этого предстоит много восстановительных работ.

Ранее в силовых структурах республики сообщили, что украинские военные покинули позиции в Красногоровке. Как отмечалось, войска Украины оставили город. 12 августа Минобороны РФ проинформировало, что российские силы удерживают инициативу на донецком направлении и взламывают оборону ВСУ. Военные РФ также брали под контроль городские кварталы в Красногоровке.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Все волной разорвало». Жители подмосковного Раменского рассказали о ночной атаке украинских дронов

      Россияне назвали повышающие продуктивность цвета

      Российский пенсионер лишился 24 миллионов рублей после общения с мошенниками

      В России отреагировали на сообщения о переговорах Киева с террористами в Сирии

      Выросло число пострадавших при атаке беспилотников по жилым домам в Раменском

      Российская школьница прикурила от Вечного огня и попала под следствие

      Звезда «Эйфории» поделилась видео в платье с откровенным декольте

      В России призвали уничтожить переправы через Днепр в ответ на атаку БПЛА

      Мигранты устроили тир в российском лесу и были задержаны

      Подсчитан процент экономных россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше