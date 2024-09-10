В ДНР рассказали о ситуации в Красногоровке

Глава ДНР Пушилин заявил, что в Красногоровке почти не осталось целых домов

В Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР) почти не осталось целых домов. О ситуации в населенном пункте рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Целых домов практически не осталось. По крайней мере, то, что я имел возможность проехать, и картинки увидеть из пунктов наблюдения», — заявил он.

Глава ДНР добавил, что из-за этого предстоит много восстановительных работ.

Ранее в силовых структурах республики сообщили, что украинские военные покинули позиции в Красногоровке. Как отмечалось, войска Украины оставили город. 12 августа Минобороны РФ проинформировало, что российские силы удерживают инициативу на донецком направлении и взламывают оборону ВСУ. Военные РФ также брали под контроль городские кварталы в Красногоровке.