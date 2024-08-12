Минобороны сообщило об удержании российскими войсками инициативы на донецком направлении

Минобороны: российские войска удерживают инициативу на донецком направлении

Российские войска удерживают инициативу на донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

«Российские войска нарастили темпы наступления и по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника», — отметили в министерстве.

По данным ведомства, в июле российские военные взяли под контроль 19 населенных пунктов. Так, на минувшей неделе Российская армия установила контроль над населенными пунктами Тимофеевка и Веселое. Кроме того, стало известно, что под контроль Российской армии перешел населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике, а также городские кварталы в Красногоровке.

«Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», — заявили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 1735 военнослужащих. Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Юг» и «Запад».