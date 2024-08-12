Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1735 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1735 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Больше всего украинская армия лишилась на территории контроля подразделений российских группировок войск «Юг» и «Запад» — 570 и 540 бойцов соответственно.

Еще 625 военнослужащих противник потерял в боестолкновениях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Накануне глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Мартыновке Курской области в общей сложности 14 единиц бронетехники. Он также уточнил, что речь идет в том числе об уничтожении бронетранспортеров Stryker и М113.