Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на донецком направлении», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, армия России удерживает инициативу на донецком направлении и взламывает оборону ВСУ. Там также добавили, что контроль удалось установить над кварталами в городе Красногоровка.

Всего за июль 2024 года подразделения группировок российских войск «Центр» и «Юг» заняли 19 населенных пунктов в ДНР, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что российские войска артиллерийским ударом в Красногоровке уничтожили французского наемника-танкиста, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины.