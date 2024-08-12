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19:04, 12 августа 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на донецком направлении», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, армия России удерживает инициативу на донецком направлении и взламывает оборону ВСУ. Там также добавили, что контроль удалось установить над кварталами в городе Красногоровка.

Всего за июль 2024 года подразделения группировок российских войск «Центр» и «Юг» заняли 19 населенных пунктов в ДНР, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что российские войска артиллерийским ударом в Красногоровке уничтожили французского наемника-танкиста, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины.

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      Никита Абрамов
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