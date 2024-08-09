Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 9 августа 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили в Красногоровке французского наемника-танкиста

В Красногоровке при ударе по танку ВСУ ликвидирован наемник из Франции
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска артиллерийским ударом в Красногоровке уничтожили французского наемника-танкиста, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Красногоровке ударили по танку ВСУ. Одним из членов экипажа оказался военнослужащий из Франции. При ударе он был тяжело ранен», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что боевику пытались оказать медицинскую помощь, но полученные травмы оказались критическими.

Ранее британский военный аналитик заявил, что бойцы ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка в ДНР. По мнению эксперта, у ВСУ есть «серьезные проблемы» на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин повысил пенсии некоторым категориям россиян. Кого коснутся изменения?

      В Латвии захотели ввести обязательную военную службу для женщин

      Найдена связь между лесными пожарами и развитием деменции

      В Дагестане девятилетний школьник заявил о террористах в мечети и поплатился

      Ивлеева погасила еще один долг перед налоговой

      В Германии положение Зеленского описали одной фразой

      Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком в бикини

      Граффити Бэнкси похитили с улицы Лондона

      В США сообщили об участии «Грузинского легиона» в атаке ВСУ на Курскую область

      Отток капитала из России замедлился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше