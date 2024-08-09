ВС России уничтожили в Красногоровке французского наемника-танкиста

В Красногоровке при ударе по танку ВСУ ликвидирован наемник из Франции

Российские войска артиллерийским ударом в Красногоровке уничтожили французского наемника-танкиста, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Красногоровке ударили по танку ВСУ. Одним из членов экипажа оказался военнослужащий из Франции. При ударе он был тяжело ранен», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что боевику пытались оказать медицинскую помощь, но полученные травмы оказались критическими.

Ранее британский военный аналитик заявил, что бойцы ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка в ДНР. По мнению эксперта, у ВСУ есть «серьезные проблемы» на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино.