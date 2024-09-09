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17:57, 9 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских военных в Харьковской области

Ганчев: российские военные продвигаются по левому берегу Оскола под Харьковом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвигаются на сватовско-купянском направлении. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, армия России оттесняет Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Харьковом. Он отметил, что российские военные успешно наступают на левом берегу реки Оскол.

Ганчев также рассказал, что в Харьковской области продолжаются тяжелые бои. В частности, они ведутся в городе Волчанске.

Ранее стало известно об уничтожении командного пункта ВСУ в районе села Грушевка Харьковской области. Момент поражения цели российскими военными попал на видео. Потери армии Украины составили до восьми единиц техники и 80 бойцов.

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      Екатерина Грищенко
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