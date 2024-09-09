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16:41, 9 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о тяжелых боях в Волчанске

Ганчев: в Волчанске Харьковской области продолжаются тяжелые бои

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Харьковской области идут тяжелые бои. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«На севере Харьковской области идут позиционные бои. В частности, это касается и города Волчанска, где продолжаются тяжелые бои за освобождение», — объяснил Ганчев.

Ранее стало известно, что украинские солдаты в Харьковской области рапортуют о кратном росте штурмовых действий Вооруженных сил (ВС) России. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, соответствующие данные командованию передавали бойцы армии Украины, находящиеся в районе Волчанска и Липцов.

В конце августа сообщалось, что российские военнослужащие улучшили позиции в Волчанске. Отмечалось, что в населенном пункте продолжаются городские бои.

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      Екатерина Грищенко
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