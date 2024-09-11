В Москве мужчина обстрелял бар из автомата АК-47

В Москве мужчина обстрелял бар из автомата после того, как его выгнали

В Москве мужчина обстрелял входную дверь бара из автомата после того, как его выгнали из заведения. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По его словам, мужчина был пьян. В баре он поссорился с посетителями и охраной, за что его и выгнали. После этого он взял из своего автомобиля автомат АК-47 и несколько раз выстрелил во входную дверь заведения.

По данным канала, оружие у злоумышленника изъяли. Сейчас проверка инцидента находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал двух мужчин, задержанных после стрельбы около ресторана на Патриарших прудах.