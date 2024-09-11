Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:11, 11 сентября 2024Силовые структуры

В Москве мужчина обстрелял бар из автомата АК-47

В Москве мужчина обстрелял бар из автомата после того, как его выгнали

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве мужчина обстрелял входную дверь бара из автомата после того, как его выгнали из заведения. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По его словам, мужчина был пьян. В баре он поссорился с посетителями и охраной, за что его и выгнали. После этого он взял из своего автомобиля автомат АК-47 и несколько раз выстрелил во входную дверь заведения.

По данным канала, оружие у злоумышленника изъяли. Сейчас проверка инцидента находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал двух мужчин, задержанных после стрельбы около ресторана на Патриарших прудах.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о полете украинского дрона в российской Арктике со стороны страны НАТО

      Бывшему министру обороны ДНР Стрелкову отказали в отправке на СВО

      На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в нескольких областях

      Назван способ защититься от деменции

      Женщина обручилась с пожизненно осужденным и рассказала о совместной жизни

      Один из видов российского экспорта упал больше чем на треть

      Азербайджан обвинил Армению в обстреле

      В России оценили риски остаться без зерна из-за непогоды

      В России пригрозили ответом на удары ВСУ западным оружием вглубь страны

      Маск заявил о фактическом управлении США Камалой Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше