Задержанных после стрельбы у ресторана на Патриарших прудах в Москве арестовали

Суд арестовал двух подозреваемых в стрельбе около ресторана в центре Москвы

Пресненский суд Москвы арестовал двух мужчин, задержанных после стрельбы около ресторана на Патриарших прудах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Руслан Сиваков и Дмитрий Харитонов подозреваются в преступлении по статье о хулиганстве. Они пробудут под стражей до 2 ноября.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в одном из ресторанов в центре Москвы. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Там один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь. Очевидцы заявили, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

Ранее сообщалось, что в Магасе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из охолощенного автомата.