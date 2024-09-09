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19:48, 9 сентября 2024Силовые структуры

Задержанных после стрельбы у ресторана на Патриарших прудах в Москве арестовали

Суд арестовал двух подозреваемых в стрельбе около ресторана в центре Москвы
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы арестовал двух мужчин, задержанных после стрельбы около ресторана на Патриарших прудах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Руслан Сиваков и Дмитрий Харитонов подозреваются в преступлении по статье о хулиганстве. Они пробудут под стражей до 2 ноября.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в одном из ресторанов в центре Москвы. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Там один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь. Очевидцы заявили, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

Ранее сообщалось, что в Магасе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из охолощенного автомата.

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      Илона Палей
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