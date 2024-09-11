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08:12, 11 сентября 2024Экономика

В России обеспокоились массовой фальсификацией меда

РБК: Минмпромторг забил тревогу из-за массовых случаев фальсификации меда

Фото: Abhishek Tiwari / Unsplash

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомило ретейлеров о необходимости усилить контроль за продукцией пчеловодства из-за обнаруженных Роскачеством массовых случаев фальсификации меда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора департамента развития внутренней торговли министерства Никиты Кузнецова.

С сентября 2024 в России вступил в силу закон, ужесточающий требования к качеству и безопасности меда. Министерство обратилось к торговым сетям с просьбой проинформировать поставщиков меда, что их продукция должна соответствовать ГОСТу. О принятых для прекращения правонарушений мерах попросили отчитаться до 13 сентября.

Роскачество выяснило, что подделки меда содержали незаявленный в составе глюкозно-фруктозный сироп. Помимо этого, Минпромторг указал, что продукт зачастую не соответствует «заявленному ботаническому происхождению». Подобная продукция нарушает требования профильных техрегламентов Таможенного союза и ГОСТов, говорится в письме.

Ранее в России предложили ввести маркировку чая после случаев с выявления пестицидов в продукции крупных производителей. В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) считают, что маркировка поможет держать на контроле качество товара и оперативно выявлять на кассах фальсификат, а также иную опасную для потребителей продукцию.

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      Маргарита Пименова
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