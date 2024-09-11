В российском городе задержали мигранта-наркоторговца с 219 свертками метадона

В Нижнем Новгороде у мигранта-наркоторговца нашли 219 свертков метадона

В Нижнем Новгороде полицейские нашли 219 свертков с метадоном у 20-летнего мигранта-наркоторговца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, им сообщили, что фигурант может быть причастен к торговле наркотиками. Полицейские задержали его у одного из домов по улице Афанасьева. У него в руках была коробка с большим свертком, внутри которого находились семь маленьких пакетов с метадоном. Кроме того, оперативники провели обыск на съемной квартире молодого человека. Там силовики обнаружили еще 212 свертков. Кроме того они нашли контейнер с нерасфасованным порошком, упаковочный материал и весы. Найденное вещество было отправлено на экспертизу.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Установлено, что он приехал в Россию некоторое время назад и оформил патент, который предоставляет право легально осуществлять трудовую деятельность на территории России. Сейчас он заключен под стражу. Оперативники разыскивают его сообщников.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15 тонн прекурсоров наркотиков в частном доме на территории одного из сел Хабаровского края и задержали двоих подозреваемых в их обороте.

