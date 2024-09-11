В российском регионе трое молодых людей кинули коктейль Молотова в Вечный огонь

В Башкирии задержали трое 20-летних мужчин, кинувших коктейль Молотова в Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По данным канала, ЧП произошло 6 сентября на мемориале, расположенном в городе Учалы.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что задержанные не смогли внятно объяснить причины своего поступка. На допросе они раскаялись в содеянном и призвали остальных не повторять их ошибку.
Сейчас оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).
Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) 14-летняя школьница на прогулке прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.