В российском регионе трое молодых людей кинули коктейль Молотова в Вечный огонь

В Башкирии задержаны трое мужчин, кинувшие коктейль Молотова в Вечный огонь

В Башкирии задержали трое 20-летних мужчин, кинувших коктейль Молотова в Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ЧП произошло 6 сентября на мемориале, расположенном в городе Учалы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что задержанные не смогли внятно объяснить причины своего поступка. На допросе они раскаялись в содеянном и призвали остальных не повторять их ошибку.

Сейчас оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) 14-летняя школьница на прогулке прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.