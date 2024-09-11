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18:47, 11 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе трое молодых людей кинули коктейль Молотова в Вечный огонь

В Башкирии задержаны трое мужчин, кинувшие коктейль Молотова в Вечный огонь

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Башкирии задержали трое 20-летних мужчин, кинувших коктейль Молотова в Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ЧП произошло 6 сентября на мемориале, расположенном в городе Учалы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что задержанные не смогли внятно объяснить причины своего поступка. На допросе они раскаялись в содеянном и призвали остальных не повторять их ошибку.

Сейчас оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) 14-летняя школьница на прогулке прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.

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      Анна Габай
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