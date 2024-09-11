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09:37, 11 сентября 2024Бывший СССР

В российской разведке заявили о планах США вмешаться в выборы в Грузии

СВР: Госдеп США использует новый способ вмешательства на выборах в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Госдепартмент США использует новый способ вмешательства на парламентских выборах в Грузии. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

Как сообщили в СВР, Госдеп США намерен вмешаться в предстоящие выборы в Грузии 26 октября. Утверждается, что Вашингтон договорился для осуществления вмешательства с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

«Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов», — подчеркнули в ведомстве. В СВР предположили, что целью США является препятствие победе правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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