Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы

Премьер Грузии: выборы в стране проходят на фоне беспрецедентного вмешательства

Выборы в Грузии проходят на фоне беспрецедентного вмешательства из-за рубежа. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«К сожалению, эти [парламентские] выборы проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне», — сказал он, отметив, что это не отразится на итогах выборов.

Ранее Кобахидзе сравнил оппозиционную партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) с партией Адольфа Гитлера. По его словам, Грузии необходимо избавиться от партии бывшего президента так же, как это сделала Германия после 1945 года.

Грузинский премьер также заявлял, что из-за отсутствия надежд на победу оппозиция республики готовится устроить беспорядки после проведения парламентских выборов. По его словам, любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране до или после выборов будут пресечены.