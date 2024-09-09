Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:22, 9 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы

Премьер Грузии: выборы в стране проходят на фоне беспрецедентного вмешательства

Фото: Malte Ossowski / Globallookpress.com

Выборы в Грузии проходят на фоне беспрецедентного вмешательства из-за рубежа. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«К сожалению, эти [парламентские] выборы проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне», — сказал он, отметив, что это не отразится на итогах выборов.

Ранее Кобахидзе сравнил оппозиционную партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) с партией Адольфа Гитлера. По его словам, Грузии необходимо избавиться от партии бывшего президента так же, как это сделала Германия после 1945 года.

Грузинский премьер также заявлял, что из-за отсутствия надежд на победу оппозиция республики готовится устроить беспорядки после проведения парламентских выборов. По его словам, любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране до или после выборов будут пресечены.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер самый титулованный российский военный. Он трижды стал Героем России

      Поступления в российский бюджет от НДФЛ резко выросли

      Названо главное преимущество мотоциклов в бою

      Премьер-министр Грузии заявил о шантаже НПО зарубежными донорами

      Разводящаяся Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Стало известно о компенсации углеродного следа ВЭФ

      Пьяный россиянин сжег венок и цветы в Вечном огне

      Свыше 300 пассажиров застряли в российском городе из-за поломки самолета

      Сильная молочница у женщины оказалась признаком рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше