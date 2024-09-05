Премьер Грузии сравнил партию Саакашвили с партией Гитлера и призвал избавиться от нее

Премьер Грузии Кобахидзе призвал избавиться от партии Саакашвили

Грузии необходимо избавиться от оппозиционной партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) так же, как Германия избавилась от партии Гитлера. С таким призывом в эфире телекомпании «Имеди» выступил премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе.

«То, что "Нацдвижение" преодолеет барьер, это конечно горе, но если бы в Германии осталась бы партия Гитлера после 1945 года, они бы тоже набрали 15-20 процентов. (...) В итоге, как немцы избавились в свое время от этого несчастья, очень легко и строго, так же и мы должны избавить Грузию от этого несчастья», — высказался он.

Кобахидзе также сообщил, что парламент Грузии может стать однопартийным после аннулирования мандатов депутатов от оппозиционной партии «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее премьер-министр страны заявил, что власти Грузии планируют запретить партию «Единое национальное движение» и другие оппозиционные объединения.