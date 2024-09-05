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01:03, 5 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии сравнил партию Саакашвили с партией Гитлера и призвал избавиться от нее

Премьер Грузии Кобахидзе призвал избавиться от партии Саакашвили

Фото: Hollie Adams / Reuters

Грузии необходимо избавиться от оппозиционной партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) так же, как Германия избавилась от партии Гитлера. С таким призывом в эфире телекомпании «Имеди» выступил премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе.

«То, что "Нацдвижение" преодолеет барьер, это конечно горе, но если бы в Германии осталась бы партия Гитлера после 1945 года, они бы тоже набрали 15-20 процентов. (...) В итоге, как немцы избавились в свое время от этого несчастья, очень легко и строго, так же и мы должны избавить Грузию от этого несчастья», — высказался он.

Кобахидзе также сообщил, что парламент Грузии может стать однопартийным после аннулирования мандатов депутатов от оппозиционной партии «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее премьер-министр страны заявил, что власти Грузии планируют запретить партию «Единое национальное движение» и другие оппозиционные объединения.

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      Маргарита Пименова
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