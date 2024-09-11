В США заявили об утрате Украиной рычагов влияния на переговоры с Россией

Экс-аналитик ЦРУ Биб: для урегулирования конфликта Украине нужна помощь Запада

Украина теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, для урегулирования конфликта Киеву понадобится помощь Запада. Об этом заявил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в интервью изданию Intercept.

«Им понадобится западная помощь, чтобы достичь компромиссного соглашения с Россией», — сказал он.

Биб добавил, что Украине не выгодно продолжать боевые действия, поскольку она потеряла гораздо больше людей и находится на пути к тому, чтобы стать несостоявшимся государством.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон отметил, что мирные переговоры Киева с Москвой будут успешными только без участия в них США и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, если бы на Украине смогли определить легитимного лидера через настоящие выборы, это было бы «пощечиной» США и Британии.