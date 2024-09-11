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17:42, 11 сентября 2024Мир

В США назвали условие для успеха переговоров Украины с Россией

Уилкерсон: переговоры Украины с Россией будут успешными без США и Зеленского

Фото: Claudia Greco / Reuters

Мирные переговоры Украины с Россией будут успешными только без участия в них США и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое условие для урегулирования конфликта назвал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Если от Зеленского избавятся, сможет ли Украина наконец-то выработать позицию для переговоров, встретиться с русскими и довести это дело до конца? Я бы ликовал целые сутки, если бы они были достаточно компетентны, чтобы сделать это», — сказал он.

Уилкерсон заявил, что взаимодействие Киева с западными странами происходит через Зеленского. По его словам, если бы на Украине смогли определить легитимного лидера через настоящие выборы, это было бы «пощечиной» США и Британии.

Отставной полковник добавил, что успешные переговоры по Украине могли бы значительно улучшить напряженную ситуацию в мире.

Ранее Зеленский заявил, что только США, Китай и Европейский союз могут быть посредниками в потенциальных переговорах с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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