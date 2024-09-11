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15:41, 11 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ увеличилось число случаев самовольного оставления части

Офицер ВСУ: в украинской армии увеличилось число дезертирств

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается значительный рост количества случаев самовольного оставления части. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на военного.

По словам служащего в системе психологической поддержки офицера, число дезертиров из ВСУ значительно увеличилось после принятия Верховной Радой закона о смягчении наказания.

«Людей в подразделениях не хватает, поэтому в отпуска почти никого не отпускают. Многие считают, что самовольное оставление части — это единственный вариант», — сказал он.

Также распространенными проблемами в рядах украинской армии остаются злоупотребление наркотиками и алкоголем и игромания.

Ранее на Украине обвинили президента страны Владимира Зеленского во вранье о числе дезертиров ВСУ. По словам журналистки Дианы Панченко, из украинской армии сбежали 200 тысяч солдат.

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      Илья Таксюр
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