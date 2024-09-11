В Запорожской области сообщили о попытках ВСУ атаковать энергообъекты

Балицкий: ВСУ более 10 раз пытались атаковать энергообъекты Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более десяти раз пытались атаковать энергообъекты в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что атаки на подстанции были зафиксированы в городе Днепрорудное, поселке Михайловка и в Васильевском районе Мелитополя. По его словам, силы противовоздушной обороны отработали слаженно, а подстанции не были повреждены.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщал об отказе Украины от инициативы по прекращению ударов по энергообъектам. По его словам, с соответствующим предложением до вторжения ВСУ в Курскую область выступала Турция, а президент России Владимир Путин был готов пойти на это соглашение.