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12:25, 11 сентября 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о попытках ВСУ атаковать энергообъекты

Балицкий: ВСУ более 10 раз пытались атаковать энергообъекты Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более десяти раз пытались атаковать энергообъекты в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что атаки на подстанции были зафиксированы в городе Днепрорудное, поселке Михайловка и в Васильевском районе Мелитополя. По его словам, силы противовоздушной обороны отработали слаженно, а подстанции не были повреждены.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщал об отказе Украины от инициативы по прекращению ударов по энергообъектам. По его словам, с соответствующим предложением до вторжения ВСУ в Курскую область выступала Турция, а президент России Владимир Путин был готов пойти на это соглашение.

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      Алевтина Запольская
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