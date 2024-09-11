Волочкова объяснила решение продать 20 квартир в Астрахани

Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани, устав содержать недвижимость

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему продала 20 принадлежавших ей квартир в Астрахани. Слова артистки приводит 5-tv.ru.

По словам Волочковой, она устала заниматься содержанием недвижимости, поэтому решила расстаться с ней. Квартиры изначально достались ей от бывшего мужа, но в итоге ей пришлось даже судиться за собственность.

«Меня человек просто обманул. Я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры. Продав их, я даже четвертой части не получила, что отдавала ему», — сообщила Волочкова.

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