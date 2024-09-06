Волочкова опубликовала фото с тяжелобольным отцом

Волочкова экстренно отправилась в Санкт-Петербург из-за тяжелобольного отца

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию с тяжелобольным отцом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка сообщила, что состояние ее отца ухудшилось, из-за чего она экстренно отправилась в Санкт-Петербург. «Папа! Живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком», — подписала балерина кадр с родителем.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного в конце августа народного артиста России Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, резко ухудшилось.