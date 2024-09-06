Стало известно об ухудшении состоянии госпитализированного отца Киркорова

Mash: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова резко ухудшилось

Состояние госпитализированного в конце августа народного артиста России Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 92-летнему отцу известного исполнителя провели операцию. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что Киркоров-старший бодр и ждет выписки из больницы.

О том, что Бедроса Киркорова экстренно забрали в больницу, стало известно 31 августа. У артиста, предположительно, диагностирована сердечная недостаточность.