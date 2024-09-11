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10:27, 11 сентября 2024Россия

Володин назвал последствие поставки дальнобойного оружия Украине

Володин пригрозил ответом России на поставки дальнобойного оружия Украине
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия начнет использовать более мощное и разрушительное оружие для защиты своих интересов, если страны Запада согласятся поставить Вооруженным силами Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Такое последствие озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Все это приведет к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — подчеркнул Володин.

По его словам, Владимир Зеленский своим обращением к США, Германии, Франции и Англии с просьбой поставить дальнобойное оружие делает их непосредственными участниками военного конфликта. Зеленский не думает о жителях Украины и хочет сохранить себя у власти, указал Володин, отметив, что своих родителей украинский президент вывез в Израиль, а его семья живет в Лондоне.

У Зеленского вряд ли получится остаться у власти, считает парламентарий. Украинского политика, по его мнению, ждет судебное разбирательство.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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