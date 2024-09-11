Врач перечислил опасности недосыпа

Невролог Ананенко предупредил о риске хронических патологий при недосыпе

Регулярный недосып оказывает крайне негативное воздействие на организм, сообщил «Газете.Ru» невролог, кандидат медицинских наук Вячеслав Ананенко.

Специалист напомнил, что ночь — основное время для «починки» тех неполадок в организме, которые сформировались во время дневной активности. Хронический недосып даже в 1-2 часа приводит к остаточным «поломкам» в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество «поломок» суммируется в патологию органа и системы организма в целом. Для качественного «ремонта» клеток требуется не менее семи часов сна.

От недосыпа в первую очередь страдает гипоталамус — центр управления всеми внутренними органами и эндокринными железами. Он начинает усиливать секрецию гормона стресса кортизола, посылая таким образом «команды на выживание организма». Из-за этого страдает сердечно-сосудистая система, надпочечники и щитовидная железа, что, в свою очередь, провоцирует нарушения в остальных эндокринных железах и внутренних органах.

В итоге это может привести к нарушению сердечного ритма (учащению пульса и аритмии), неустойчивости артериального давления, нарушению пищеварения. Также недостаток сна чреват неврастенией, головными болями и частой сменой настроения, раздражительностью, склонностью к депрессиям и тревоге и появления болей в разных частях тела.

Ранее врач-сомнолог Михаил Полуэктов предупредил о том, что недостаток сна может привести к снижению защитных функций организма.