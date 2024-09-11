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11:34, 11 сентября 2024Мир

ВС России и Китая начали совместные военные учения

ВС России и Китая начали совместные военные учения «Север. Взаимодействие-2024»

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Вооруженные силы России и Китая начали совместные военные учения «Север. Взаимодействие-2024» для отработки реагирования на потенциальные внешние угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай и Россия в данный момент проводят совместные учения, а также тренировки, нацеленные на усиление армий обеих стран. Эти мероприятия призваны для отработки реагирования на угрозы извне», — отметила дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что с помощью этих учений углубляется «межармейское российско-китайское стратегическое сотрудничество».

9 сентября Минобороны КНР сообщило, что проведет вместе с Россией совместные военные учения «Север. Взаимодействие-2024» в Японском и Охотском морях. Позже, в этот же день, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут следить за совместными военными учениями Москвы и Пекина.

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      Дарья Устьянцева
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