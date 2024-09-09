В Белом доме пообещали следить за военными учениями России и Китая

Кирби: в США будут следить за военными учениями России и Китая

США будут следить за совместными военными учениями России и Китая, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. Трансляцию вел YouTube-канал Reuters.

«Это давно запланированный процесс, и мы будем наблюдать за ним и контролировать», — сказал он. Кирби добавил, что в США не испытывают серьезных опасений на счет учений. Вашингтон не планирует вносить корректировки в позиционирование военных сил или в стратегию сдерживания из-за этих мероприятий, заверил представитель Белого дома.

До этого Минобороны КНР сообщило, что проведет в сентябре вместе с Россией совместные военные учения «Север. Взаимодействие-2024» в Японском и Охотском морях. Их целью назвали «углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности».