Высказывание Харрис про Украину вызвало возмущение в Конгрессе

Конгрессвумен Боберт призвала Харрис думать о границах США, а не Украины

Конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Боберт раскритиковала вице-президента США Камалу Харрис за заявление про границы Украины на теледебатах с Дональдом Трампом. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Парламентарий упрекнула Харрис в том, что ее больше заботит ситуация вокруг Украины, чем наплыв мигрантов на границы США. «Камала беспокоится о границе Украины больше, чем о нашей. Отвратительная позиция действующего вице-президента», — возмутилась Боберт.

В ходе дебатов Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину и отказаться от помощи стране ради дружбы с президентом России Владимиром Путиным.