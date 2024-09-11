Захарова: слова Нуланд доказывают вину США в срыве стамбульских договоренностей

Слова бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об оказанном Вашингтоном влиянии на Киев, в результате чего тот отказался от стамбульских договоренностей в марте 2022 года, доказывают вину американской администрации в срыве мирной инициативы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это откровение, которое сейчас прозвучало из уст американского официального лица... Не остается сомнений, что именно США в свое время выставили бывшего британского премьер-министра [Бориса] Джонсона в качестве инициатора срыва стамбульских договоренностей. Здесь налицо действительно преступный сговор Штатов и Британии», — заявила представитель, отметив, что «Запад никогда не был заинтересован в мирном урегулировании конфликта».

Захарова резюмировала, что все важные решения официальных властей в Киеве «диктуются Вашингтоном».

Ранее Виктория Нуланд заявила, что Украина вышла из Стамбульских соглашений, заключенных с Россией в 2022 году, после консультаций с США. Она добавила, что с точки зрения Вашингтона, детали соглашения якобы не были выгодны украинской стороне.