Захарова заявила о приближении Молдавии к катастрофе

Захарова заявила, что Запад подталкивает Молдавию к катастрофе

Запад подталкивает Молдавию к катастрофе, которая произошла с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Молдавию точно так же подталкивают к этой самой катастрофе с Запада, которую сейчас апробировали на территории Украины», — сказала она.

Захарова отметила, что по мере приближения выборов президента Молдавии, которые пройдут 20 октября, Кишинев усиливает антироссийскую риторику.

Ранее кандидат в президенты Молдавии Василий Боля подал жалобу в ЦИК на главу государства Майю Санду. Он обвинил ее в нарушениях избирательного законодательства. Боля также назвал действия Санду плевком в закон.