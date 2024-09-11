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23:59, 11 сентября 2024Мир

Запад обвинили в финансировании экстремистских организаций по всему миру

Профессор Караис: Запад финансирует экстремистские организации по всему миру

Фото: Yves Herman / Reuters

Алжирский профессор политической социологии Университета Орана Аль-Джилали Караис заявил, что страны коллективного Запада финансируют экстремистские организации по всему миру. Об пишет РИА Новости.

Он назвал Запад лабораторией по производству терроризма. По его словам, такие образом западные страны пытаются добиваться собственных целей. «Запад не желает вступать в прямую конфронтацию с Россией и Китаем, и поэтому работает над созданием очагов напряженности здесь и там с целью сбить с толку армии этих стран и ввязать их в борьбу с терроризмом», — заявил он.

Караис отметил, что западные страны пытаются ослабить позиции международных противников. Он назвал Китай и Россию их главными конкурентами. По его словам, в этих страна Запад стремится создать хаос.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен якобы поддержкой России со стороны Китая в сфере военного производства. Салливан также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он прямо заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.

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      Марина Совина
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