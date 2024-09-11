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09:07, 11 сентября 2024Мир

Запад потребовал от Украины создать реалистичный план «Б» в конфликте с Россией

WSJ: Запад требует от Украины создать план «Б» в конфликте с Россией

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Страны Запада требуют от Украины создать реалистичный план «Б» в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Украину заставляют задуматься о плане «Б» для войны с Россией. По мере продвижения России западные официальные лица хотят, чтобы Киев сформулировал реалистичные военные цели», — утверждается в публикации.

По данным издания, это связано с тем, что на Западе ослабевает общественная поддержка ключевых сторонников Украины. В связи с этим некоторые европейские дипломаты утверждают, что Украине «следует быть более реалистичной в своих целях на военное время». По их мнению, это поможет политикам из стран Запада убедить своих избирателей в необходимости поставок оружия и оказания помощи Киеву.

Заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эяль заявил, что с украинской стороной стоит обсудить ее цели и то, что она будет считать победой. Он отметил, что при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы «эта дискуссия не была истолкована как попытка остановить Украину».

Ранее американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что победа России в конфликте на Украине навредит репутации Запада.

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