Запад предупредили о праве России ответить ядерным оружием на удары ВСУ

Профессор Караганов: Россия вправе ответить ядерным оружием на удары ВСУ

Россия вправе ответить ядерным оружием на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием. Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог-международник Сергей Караганов, передает «Ъ».

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие. Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас находятся на фронте и даже уже теперь в мирных городах»., — рассказал исследователь.

Караганов также подчеркнул, что речь идет не только о ситуациях при ударах ВСУ, но и вторжении сил Киева на территорию России.

29 мая член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что Москва должна послать всему миру сигнал, проведя демонстративные ядерные испытания, чтобы предотвратить удары Украины западным дальнобойным оружием по российской территории. Он подчеркнул, что «для подтверждения серьезности намерений России» учения необходимо провести не только с использованием тактического ядерного оружия, но и задействовать в них стратегические ядерные силы.