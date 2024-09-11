Зеленский прокомментировал сообщения о секретных переговорах с Россией

Зеленский заявил, что не давал полномочий на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны особые полномочия, которых он никому не давал. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции, его слова приводит «РБК-Украина».

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — прокомментировал Зеленский.

17 августа газета The Washington Post заявила, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области предположительно сорвало намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Утверждалось, что страны собирались направить делегации в Доху.