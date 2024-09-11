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21:36, 11 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал сообщения о секретных переговорах с Россией

Зеленский заявил, что не давал полномочий на переговоры с Россией

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны особые полномочия, которых он никому не давал. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции, его слова приводит «РБК-Украина».

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — прокомментировал Зеленский.

17 августа газета The Washington Post заявила, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области предположительно сорвало намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Утверждалось, что страны собирались направить делегации в Доху.

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      Евгений Силаев
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