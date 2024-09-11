Зеленский усомнился в существовании мирного плана Шольца

Зеленский усомнился в существовании мирного плана канцлера ФРГ Шольца

Мирного плана канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию конфликта на Украине может не существовать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина».

Украинский лидер рассказал, что ему ничего неизвестно насчет мирного плана Шольца. Он также усомнился в существовании плана по урегулированию конфликта немецким канцлером.

«Не может быть никаких планов без Украины для нас, и я не уверен, что такой план существует», — сказал он.

В понедельник, 9 сентября, итальянская газета La Repubblica сообщила, что Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Сообщается, что канцлер ФРГ планирует пойти на компромисс и передать территории России.