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18:31, 11 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский усомнился в существовании мирного плана Шольца

Зеленский усомнился в существовании мирного плана канцлера ФРГ Шольца

Фото: Boris Roessler / Reuters

Мирного плана канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию конфликта на Украине может не существовать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина».

Украинский лидер рассказал, что ему ничего неизвестно насчет мирного плана Шольца. Он также усомнился в существовании плана по урегулированию конфликта немецким канцлером.

«Не может быть никаких планов без Украины для нас, и я не уверен, что такой план существует», — сказал он.

В понедельник, 9 сентября, итальянская газета La Repubblica сообщила, что Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Сообщается, что канцлер ФРГ планирует пойти на компромисс и передать территории России.

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