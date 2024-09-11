Зеленский усомнился в существовании мирного плана Шольца

Мирного плана канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию конфликта на Украине может не существовать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина».
Украинский лидер рассказал, что ему ничего неизвестно насчет мирного плана Шольца. Он также усомнился в существовании плана по урегулированию конфликта немецким канцлером.
«Не может быть никаких планов без Украины для нас, и я не уверен, что такой план существует», — сказал он.
В понедельник, 9 сентября, итальянская газета La Repubblica сообщила, что Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Сообщается, что канцлер ФРГ планирует пойти на компромисс и передать территории России.