Женщина обручилась с пожизненно осужденным и рассказала о совместной жизни

Жительница США обручилась с пожизненно осужденным и познакомила его с дочерью

Жительница США обручилась с пожизненно осужденным заключенным, которого знала с 13 лет, и рассказала о счастливой совместной жизни. Их историю публикует Daily Mail.

Кэт познакомилась с Лейзи, когда обоим было по 13 лет. Подростками они были влюблены друг в друга, однако потом разошлись и потеряли контакт. 11 лет спустя американка, которая успела родить дочь от другого мужчины, решила найти бывшего возлюбленного в социальных сетях. Оказалось, что Лейзи находится за решеткой. Более того, выяснилось, что его приговорили к пожизненному сроку за неназванное преступление и дополнительным 35 годам за убийство. «Мое сердце разбилось», — вспомнила женщина тот момент.

Тем не менее Кэт восстановила отношения с бывшим возлюбленным. Они начали встречаться, а в 2021 году обручились. Американка посетовала, что это вызвало отрицательную реакцию многих друзей и родственников. В частности, ее мать отказывается даже слышать имя Лейзи.

При этом заключенный очень ответственно подходит к отношениям. Кэт говорит, что Лейзи звонит ей, пишет письма и дарит подарки. Они общаются по телефону и электронной почте, а если случаются ссоры, то Кэт приезжает в колонию, чтобы все уладить.

Помимо этого, американка утверждает, что Лейзи стал любящим отчимом для ее дочери. У мужчины нет своих детей, и он поздравляет девочку со всеми праздниками. Кэт рассказала дочери о преступлениях Лейзи, чтобы объяснить на примере, что у любых действий бывают последствия.

Несмотря на неприятие близкими отношений с пожизненно осужденным и нападки недоброжелателей в интернете, американка утверждает, что он позволяет ей чувствовать себя «хорошо и уверенно». «Лейзи изменил мою жизнь к лучшему. Он показал мне, что такое безусловная любовь, и научил ей. Я стала лучше как женщина рядом с ним», — подытожила свой рассказ Кэт.

Ранее вышедшая замуж за заключенного жительница Великобритании рассказала о тяжелом расставании. Она стала женой приговоренного к 24 годам тюрьмы американца.