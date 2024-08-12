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02:15, 12 августа 2024Из жизни

Вышедшая замуж за заключенного женщина рассказала о тяжелом расставании

The Sun: жена заключенного рассталась с ним ради физического контакта с другим
Naomi Oquendo

Naomi Oquendo. Кадр: @naomiella_x / TikTok

Британка, ставшая женой заключенного, рассказала, что рассталась с ним ради физического контакта с другим мужчиной, но осознала свою ошибку и вернулась к мужу. Ее историю приводит The Sun.

Жительница Великобритании Наоми Окендо познакомилась по переписке с Виктором, приговоренным в США к 24 годам лишения свободы. Позже, в августе 2022 года, она вышла за него замуж. По словам Наоми, через год она поняла, что больше не может состоять в этих отношениях. «Я искренне верю, что он моя родственная душа, моя вторая половинка, и мы созданы друг для друга. Однако иногда одной любви недостаточно», — объяснила она. Ей показалось, что, пытаясь помочь осужденному Виктору, она «потеряла себя».

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Вскоре Наоми начала стала жить с другим мужчиной. По словам женщины, она лишь пыталась убедить себя, что счастлива в новых отношениях, и через некоторое время осознала, что расставание с Виктором дается ей слишком тяжело. «Я бы хотела, чтобы у меня был муж, который жил бы со мной, но я хочу, чтобы им был Виктор», — сказала она.

В итоге Наоми бросила нового бойфренда и воссоединилась с Виктором. Они повторили клятвы друг другу по видеосвязи. Виктор выйдет из тюрьмы лишь в 2034 году, однако Наоми надеется навестить его раньше. Она уже планирует поездку в США.

Ранее сообщалось, что женщина из США, получившая пожизненный срок за расправу над детьми, решила найти любовь через сайт для знакомств. В анкете она назвалась христианкой и описала себя как «энергичную» и «умную».

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      Юлия Юткина
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